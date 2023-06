Das heiße Wochenende hat dem Bademaxx den bisherigen Bestwert der diesjährigen Freibadsaison beschert. Wie die Stadtwerke Speyer (SWS) als Betreiber des Schwimmbads auf Anfrage mitteilen, war der Sonntag mit 3694 Gästen der besucherstärkste Tag in diesem Jahr. Am Samstag kamen 2286 Besucher. Die Angaben gelten für Hallen- wie Freibadbereich des Kombibads, da die Wasserflächen drinnen und draußen gleichermaßen genutzt werden dürfen. Seit der Öffnung des Freibadbereichs am 18. Mai bis zum 25. Juni kamen bislang 48.094 Gäste ins Bademaxx. In der gesamten vergangenen Freibadsaison vom 20. Mai bis 4. September 2022 waren es insgesamt rund 125.000. Setzt sich der Trend der vergangenen fünf Wochen fort, könnte dieser Wert übertroffen werden.