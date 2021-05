Die Liebe zu spannenden Krimis an langen heißen Ferientagen wirkt ungebrochen. Die derzeit gefragten Bücher in Speyer belegen es. In einem Sommer mit eingeschränkten Reisemöglichkeiten gibt es aber auch die Chance, fremde Länder literarisch zu besuchen.

Wenigstens eine Sache ist wie je zuvor in diesem seltsamen Sommer des Jahres 2020: Die Liebe zu spannenden Krimis an langen heißen Ferientagen. Sie ist nach wie vor ungetrübt. Schlagen wir Donna Leon auf und der altbekannte Comissario Brunetti kommt uns schweißgebadet entgegen dann können wir uns die Welt um uns herum vergessen und andere Probleme in den Vordergrund rücken lassen: die Trinkwasserversorgung in Venedig zum Beispiel. Ein spannendes zeitgemäßes Thema, aber ist es dieses Jahr nicht irgendwie auch ein bisschen nebensächlich, worüber genau Brunetti und Co. genau ermitteln? Hauptsache, die liebgewonnenen Verbrechensjäger sind zugegen und the show goes on!

Venedig, Bretagne, Algarve

Das tut sie nicht nur in Venedig, sondern auch in der Bretagne mit Pierre Dupins aktuellem Fall „Bretonische Spezialitäten“ und mit Leadner Losts „Schwarzen August“ in der Algarve.

Und was sorgt sonst noch für literarische Geborgenheit in den aktuellen Bestsellerlisten der Speyerer Buchhandlungen? Ohne Zweifel auch das Pandakostüm in James Gould-Bourns Erstlingsroman „Pandatage“. Dank eines Rollentauschs von Vater zu tanzendem Panda findet das Leben von Danny Malooley eine positive Wendung. Schrittweise findet der kürzlich Verwitwete Danny zu seinem jungen Sohn zurück, der seit dem Verlust der Mutter kein Wort mehr mit seinem Vater gesprochen hat. Mit seinen Pandatagen, stürmt Gould-Bourns derzeit international die Herzen.

Über der Sicherheit und Geborgenheit geht es auch in Laetitia Colombianis Roman „Das Haus der Frauen“, in der sie die Geschichte der im Jahr 1926 in Paris eröffneten Notherberge der Heilsarmee für Frauen erzählt. Beginnend mit der Geschichte der Rechtsanwältin Sélène, die durch ihre ehrenamtliche Arbeit im Hause der Frauen als Briefeschreiberin für Bewohnerinnen wieder Sinn in Ihrem Leben erfährt, führt Colombiani ihre der Leserschaft in die außergewöhnliche Historie des Hauses, seiner Menschen und vor allem seiner Gründerin, Blanche Peyron.

In einem erfundenen Land

Neben den Büchern, die unsere Sehnsüchte ankurbeln, gibt es auch jene mit dem gegenteiligem Effekt.

Annette Pehnts Reise-Roman „Alles was sie sehen ist neu“ nimmt ihre Leserschaft mit auf eine Reise in das fiktive Kirthan, einem autoritären Staat in Asien, der nicht gerade zum Verweilen einlädt. Dort nehmen eine Tochter und ihr in die Jahre gekommener Vater an einer kulturellen Gruppenreise teil. Das tun sie jedes Jahr seit dem Tod der Mutter. Die Reise soll sie mit dem Kirthan der Gegenwart vertraut machen.

Tempel der Freundlichkeit

Der dafür eingesetzte Geschichtenerzähler ist Reiseführer Nime, ein adretter Mann mit halblangem Haar und weißen Turnschuhen, die er täglich mit Zahnpasta zum Strahlen bringt. In den ersten Reisetagen führt Nime die Kleingruppe deutschsprachiger Reisender durch sein Land, zu den gesichtslosen Neubausiedlungen („Alles was sie sehen ist neu“), zum Zentrum der Macht am Platz ohne Namen („Seien Sie froh, dass hier gerade so etwas wie Frieden herrscht“), und zum Tempel der ewigen Freundlichkeit („Das wird sie überwältigen“), entlang des urbanen Dschungels, dessen Wirren und Trostlosigkeit im Bus auf ein Echo sozialkritischer Kommentare stoßen.

Dann ist es erst einmal vorbei mit dem sicheren Hafen des Reisebusses als Erzählort, der griechische Chor der Touristen gerät in den Hintergrund. Denn die Autorin, die in Hildesheim kreatives Schreiben lehrt, begibt sich auf Spurensuche nach dem Lebensweg des Geschichtenerzählers Nime: wie ist er dorthin gekommen, wo die Reisegruppe ihn kennenlernt?

Erzählt aus den Augen anderer – der Lehrerin, Mutter, Freundin, des Mitbewohners – lässt Pehnt ein zerrissenes, verlustreiches Leben zwischen Stadt und Land, Familie und Staat, Freundschaft und Verrat, Tradition und Moderne, erahnen, das Nime immer wieder vor schwierige Entscheidungen stellt.

Kleine Siege

Ein Leben, in dem der Protagonist kleine Siege erringt und sich mutig und subtil gegen die Übermacht eines Staates stellt, der dem modernen China stark ähnelt. Schließlich kehren auch Vater, Tochter und ihre Mitreisenden zurück ins Geschehen: zurückgelassen von ihrem Reiseführer schicken sie sich an, die Sache selbst in die Hand zu nehmen bis Nime zurückkehrt.

Blick aus dem Busfenster

Annette Pehnts Roman mag derzeit weltfremd klingen, doch bald werden sich auch europäische Bildungsreisende wieder nach dem kritischen Blick aus dem Busfenster sehnen, werden lokale Geschichtenerzähler wieder einen Mittelweg zwischen der eigenen Wahrheit, der des Staates und der ihrer Reisenden bahnen.

Doch bis dahin hat sich der fiktive Abstand zwischen den Beteiligten der touristischen Begegnung vielleicht etwas verringert, haben alle verstanden, dass auch das Busfenster sie nicht wirklich von der Lebenswelt der anderen zu trennen vermag.