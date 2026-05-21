Mehr als 700 Jahre umfasst die Geschichte der Fährverbindung zwischen Speyer und Rheinhausen. In diesem Jahr wird nicht übergesetzt. Hat das Angebot noch eine Zukunft?

Der eigentlich für Ende März geplante Saisonstart der Rheinhäuser Fähre ist sozusagen ins Wasser gefallen. Die hinter dem Angebot stehenden Speyerer Stadtwerke (SWS) und die badische Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen hatten auf Kapitän Sebastian Sztander gesetzt, der sich jedoch vorzeitig aus dem Vertrag verabschiedete. Ergebnis: bislang kein Fährbetrieb 2026. Seit Wiederbelebung der Verbindung im Jahr 1995 wurden an guten Tagen mehrere 100 Fahrgäste gezählt. In den meisten Jahresbilanzen standen zwischen 10.000 und 20.000 Passagiere. Vor allem Ausflügler gingen auf pfälzischer Seite im südlichen Auwald an Bord des auf Fußgänger und Radfahrer ausgelegten Schiffs.

Damit ist es jetzt vorbei – was viele bedauern. „Ein echtes Manko“, sagt Werner Zink. Der Vorsitzende der Speyerer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) weiß um die vielen Zweirad-Fahrer, die die „Neptun“ genutzt hätten. Nach seiner Einschätzung waren auffallend viele Touristen darunter. Nun bleibe vorerst nur die Salierbrücke für die Rheinüberquerung. „Auf jeden Fall ein Verlust“, sagt auch Axel Lutz, Inhaber der Gaststätte „Am Altrhein“ beim Sportplatz des FV Heiligenstein. „Vor allem in den Ferien haben wir stark von der Fähre profitiert.“ Er hoffe, dass sich die aktuelle Situation nicht zu stark auf die Gästezahlen auswirkt – und dass die Fähre doch wieder ablegt.

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Hoffnung schwindet

Wie realistisch ist das? Dieter Gutting überlegt. Aktuell fehle es ihm an Hoffnung, sagt der langjährige Vorsitzende des Fährvereins Rheinhausen-Speyer. Er ist der Vorkämpfer, wenn es darum geht, die im Jahr 1296 erstmals erwähnte und in der Neuzeit nach einer 29-jährigen Pause 1995 wiederbelebte Verbindung zu retten. Er habe „alles Mögliche versucht“, seit Fährmann Sztander seinen Abschied angekündigt habe, wisse derzeit aber auch nicht weiter, gesteht Gutting. Der Verein wäre zum Beispiel auch bereit gewesen, das Schiff zu kaufen, wenn sich ein Kapitän gefunden hätte, und in der Kooperation mit der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen und den Verkehrsbetrieben der SWS eine aktivere Rolle einzunehmen.

„Wir hatten einige Kapitäne in Aussicht, aber alle haben abgesagt“, berichtet Gutting. Die nur halbjährig und von freitags bis sonntags verkehrende Fähre ist ein Zuschussbetrieb und laut Gutting im Hauptverdienst nicht allzu attraktiv. Ein motivierter Rentner mit Kapitänspatent wäre am Steuer ideal, meint er. Derzeit sei aber keiner zu finden: „Wir haben das hiesige Revier abgeklopft und weit darüber hinaus.“ Vorgänger Sztander war eher jung an Jahren und hat inzwischen nach eigenem Bekunden einen neuen Job. Zu den Gründen für seinen vorzeitigen Abschied aus Speyer äußert er sich nicht im Detail. Mit den Verantwortlichen in Speyer und Oberhausen-Rheinhausen habe er keinen Kontakt mehr. Das Schiff gehöre ihm und liege in Neckarsteinach vor Anker. Er habe es zum Verkauf inseriert – Preis: 60.000 Euro Verhandlungsbasis. Ein Käufer sei noch nicht gefunden.

Minus bei den Passagieren

Für eine Wiederbelebung der Rheinhäuser Fähre fehlt derzeit also nicht nur der Kapitän, sondern auch das Schiff. Dass die alte „Neptun“ laut Dieter Gutting Sanierungsbedarf in fünfstelliger Höhe aufweist, habe ebenfalls zum Betriebsstopp beigetragen. Auch ein deutlicher Rückgang bei den Passagierzahlen – binnen zwei Jahrzehnten von 26.000 auf zuletzt 9500 – macht die Sache nicht wirtschaftlicher. Er sehe derzeit „keine Perspektiven“, sei aber weiterhin offen in alle Richtungen, sagt Fährverein-Frontmann Gutting.

Die SWS kündigen auf Anfrage immerhin eine neue Runde im Austausch mit dem Verein an, „um gangbare Lösungen zu finden“. Derzeit gebe es jedoch keine Neuigkeiten, so Sprecherin Angela Sachweh. Sie skizziert den aktuellen Plan: „Wir werden im Spätsommer oder Herbst prüfen, ob es aussichtsreich ist, erneut über eine öffentliche Ausschreibung oder eine Anzeige in Fachmedien einen Betreiber für den Fährdienst im bisherigen Modell zu finden.“ Zudem stünden Gespräche mit lokalen Unternehmen an, die potenziell in der Lage wären, den Fährbetrieb zur kommenden Saison wieder aufleben zu lassen.