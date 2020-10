Ein Großaufgebot von Polizeiautos ist am Donnerstagnachmittag vor dem Eingang zum Hauptfriedhof in Speyer vorgefahren. Grund: eine vorbeugende Sicherheitsmaßnahme. Um 14 Uhr begann auf dem Friedhof die Beisetzung eines sogenannten Königs einer Sinti-Familie aus Köln am Familiengrab, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage informierte. Dazu waren rund 400 Besucher und etwa 150 Autos erwartet worden. Die Polizeibeamten waren zur Amtshilfe für die Ordnungsbehörde der Stadt Speyer vor Ort – für den Fall, dass es zu Verkehrsbehinderungen komme oder die Corona-Regeln nicht eingehalten würden, sagte der Sprecher.