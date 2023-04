Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir denken zu beobachten, dass sich die Lage beruhigt, stabilisiert.“ Das sagte am Mittwochnachmittag Christiane Blum-Magin, Leitende Beamtin des Rhein-Pfalz-Kreises, über die Corona-Zahlen im Zuständigkeitsbereich des Kreisgesundheitsamts. Die von diesem betreute Stadt Speyer weist dabei im Bezug zur Bevölkerung weiterhin die höchsten Wochenwerte in Rheinland-Pfalz auf. Zum Ende der Woche hin rechnet Blum-Magin mit sinkenden Infektionszahlen. Parallel laufen Vorarbeiten für ein Corona-Impfzentrum in Speyer an.

Am Mittwoch flossen für die Domstadt 25 neue Infektionen in die Statistik des Landesuntersuchungsamtes ein. 346 Personen sind aktuell erkrankt. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000