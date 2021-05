Eine böse Überraschung: Die erlebte Annette Karaus aus Speyer am vergangenen Freitagmorgen, als sie in ihr Auto im Bussardweg an der Ecke Spaldinger Straße in Speyer-Nord steigen wollte. Rote Sprühfarbe klebte auf dem Lack ihres grauen BMW. „Ich dachte, mich tritt ein Pferd, als ich um das Auto ging“, berichtet Karaus. Als sie das Foto in einer Facebook-Gruppe teilte, musste die Heilpraktikerin feststellen, dass ihr Fahrzeug nicht das einzige war, das in Speyer-Nord der roten Farbe zum Opfer fiel. Mittlerweile wisse Karaus von weiteren drei Geschädigten aus der unmittelbaren Umgebung, wie sie erzählt. „Wir haben uns zusammengeschlossen und auch Anzeige erstattet“, sagt Karaus. Die Polizei bestätigte am Montag gegenüber der RHEINPFALZ den Eingang einer Onlineanzeige. Diese sei jedoch noch nicht weiter bearbeitet worden. Derweil hofft die Heilpraktikerin, dass sich noch jemand meldet, der in der Nacht vom 13. auf den 14. Mai im Zusammenhang mit der Tat etwas gesehen hat und zur Aufklärung verhelfen kann. Hinweise an die Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370.