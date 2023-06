Die Domstadt hat so manches Alleinstellungsmerkmal: Die Speyerer Spinne im Domgarten zählt dazu. Zum 20. Geburtstag am Sonntag gratulierten dem bespielbaren Kunstwerk die Ideengeberin, Gestalter, Sponsoren, Politiker, ein Philosoph und zahlreiche weitere Gäste.

Der bildende Künstler Fred Feuerstein hat die Spinne gemeinsam mit Kindern entwickelt. Die Acht- bis Zwölfjährigen nahmen anno 2002 an einem Workshop des Vereins Natur-Kunst-Technik teil. Eine Woche lang forschten sie im Wald zu Spinnen, eine Woche arbeiteten sie im Künstleratelier an der Umsetzung ihrer Eindrücke. Feuerstein war Gast bei der Feier, ließ seine Kunst jedoch für sich sprechen – einen Redebeitrag steuerte er nicht bei.

Die Spinne sei ein Zeichen dafür, was man mit Mut und Vertrauen erreichen könne, fand Ute Wolf, Vorsitzende des hiesigen Vereins Natur – Kunst – Technik. Die Idee der Biologin und des Vereinsmitglieds Susanne Mayrhofer zum Kunstwerk habe vor mehr als 20 Jahren erst Skepsis statt Begeisterung ausgelöst. Doch die Vorbehalte bei der Verwaltung wichen der Unterstützung durch die Abteilungen Umwelt und Forsten, Grünflächenplanung sowie Baubetriebshof.

Geradezu euphorisch schilderte Wolf eine Anekdote, bei der ein junger Rollstuhlfahrer mit Hilfe seiner Betreuerinnen die Spinne eroberte, namentlicher selbiger auf den Kopf stieg. Das besondere Kunstwerk im öffentlichen Raum möglich gemacht haben nicht zuletzt Sponsoren wie die Sparkasse Vorderpfalz und die VVR Bank Kur- und Rheinpfalz, betonte Wolf. Zudem wurde das Projekt gefördert von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz sowie der Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz.

Inspiration zum Spinnen

Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) wünschte sich, dass das „einmalige Spiel-Kunstwerk“ immer mehr Menschen zum Spinnen inspirieren möge – im Sinne von Denken und Handeln, das eingefahrene Pfade verlässt. Philosoph Matthias Warkus, geboren in Kusel und Lehrbeauftragter an der Uni Jena, fand: „Die Spinne steht für Vernetzung.“ In den Wissenschaften bedeute dies Interdisziplinarität, also die Zusammenarbeit von Forschern verschiedener Sachgebiete.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) lobte die Kreativität und den Tatendrang von Mayrhofer und Feuerstein. Sie hob zudem den tollen Standort im Domgarten im Schatten von Bäumen hervor. Seiler wünschte der Spinne, dass sie noch lange ein beliebter Treffpunkt bleiben möge.