Der Religionspreis ist verliehen: Es ist zur Tradition geworden, dass die Speyerer Dompfarrei alljährlich Abschlussschüler für besondere Leistungen im Fach Katholische Religion auszeichnet. Bei der 39. Auflage wurde die Ehre sechs Abiturienten zuteil: Pia Elisabeth Kaas (Hans-Purrmann-Gymnasium), Amalia Michel und Leo Johannes Böhm (beide Nikolaus-von-Weis-Gymnasium), Cecile Groß (IGS Georg-Friedrich Kolb), Sophie Willy (Edith-Stein-Gymnasium) und Franziska Nesemann (Gymnasium am Kaiserdom). Die Vorschläge dafür kamen von den jeweiligen Religionslehrern, wie Bernhard Werner von der Pfarrei Pax Christi berichtet. Den Auftakt der Preisverleihung machte eine Domführung mit dem ehemaligen Domdekan Christoph Kohl, danach ging es zur Feier ins benachbarte Friedrich-Spee-Haus mit Übergabe der Preise durch Pfarrer Thomas Ott und Klaviermusik von Christina Nesemann.