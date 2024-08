Besonderes Angebot für Besucher des Doms: vier junge Europäerinnen bieten rund zwei Wochen lang kostenlose Führungen in ihrer Muttersprache an. Sie sind Teil eines Programms der ökumenischen Organisation ARC und erzählen von ihren ersten Eindrücken in der Domstadt.

Vier Studentinnen aus Belgien, Spanien, Großbritannien und Deutschland werden Dom-Führerinnen auf Zeit: Annabel Hiller, María López Corpas, Anke Neys und Johanna Kehne führen Besucher rund zwei Wochen lang durch das Speyerer Wahrzeichen.

Sind sie nervös oder aufgeregt vor den ersten eigenen Dom-Führungen am kommenden Samstag? „Eigentlich beides“, sagt Hiller. Die 20-jährige Britin ist eine von vier Studentinnen, die über das Programm der Organisation ARC in Speyer zu Gast sind. Die Organsiation entsendet junge Menschen aus ganz Europa an bedeutende Kirchen, um für internationales und überkonfessionelles Miteinander zu werben.

Verständigung zwischen Konfessionen

Das Programm soll der Verständigung zwischen Konfessionen und Nationen dienen. Für die Belgierin Anke Neys ist dies ein wichtiger Aspekt. Nach eigener Aussage ist das Projekt für sie eine Möglichkeit, neu mit ihrem katholischen Glauben in Verbindung zu kommen. Die Spanierin María López Corpas ist praktizierende Katholikin und geht in ihrer Heimat regelmäßig in die Messe. Annabell Hiller aus England ist Methodistin und gehört damit der evangelischen Konfession an, was sie mit der Protestantin Kehne verbindet.

Hiller wird Führungen auf Englisch anbieten. „Ich wollte neue Ort und neue Kulturen sehen“, sagt die Geschischtsstudentin der Universität York. Am Dom, sagt sie, gefallen ihr besonders die Farben und die Ziegelsteine, die sie so aus ihrer Heimat nicht kenne. Auch Corpas ist beeindruckt von der Kathedrale:„Ich mag das Licht hier sehr.“ Die 19-jährige Spanierin hat die Liebe für Kunst und Geschichte früh von ihren Eltern mitgegeben bekommen, erzählt sie. „Sie haben mich in viele Museen mitgenommen.“ Sei sei überrascht gewesen, wie groß der Dom ist, als sie ihn diese Woche zum ersten Mal sah.

Außerhalb der Komfortzone

Während sie ihre Führungen vorrangig auf spanisch halten wird, bietet Johanna Kehne deutschsprachige Führungen in ihren zwei Speyerer Wochen an. Die 24-Jährige stammt aus Berlin und studiert dort im Master Kunstgeschichte. Wie die anderen Teilnehmerinnen ist sie zum ersten Mal in der Stadt. „Ich möchte Speyer kennenlernen“, sagt sie über ihre Motivation, am Projekt teilzunehmen. Zudem freue sie sich auf die Erfahrung, Menschen durch den Dom zu führen. „Das ist außerhalb meiner Komfortzone, aber deswegen ist es auch wichtig.“ Während ihrer Zeit in der Domstadt leben die Vier auch zusammen. Das Domkapitel übernimmt Kost und Logis. Gekocht wird gemeinsam im „Haus am Dom“, zudem stehen eine Stadtführung und Ausflüge am freien Tag in der Woche auf dem Programm.

Neys schwärmt bereits von der Stadt: „Die Natur hier außenrum ist toll. Dazu kommen Geschäfte: Alles ist an einem Ort. Es ist wirklich schön.“ Die 20-Jährige aus der ländlichen Region Limburg in Belgien studiert ebenfalls Geschichte, allerdings in Leuven. Wie die anderen Teilnehmerinnen hat sie sich mit einem Schreiben und einem persönlichen Gespräch bei ARC beworben. „Ich war schon immer fasziniert von Geschichte“, erzählt sie. Sie freue sich, nun Besucher durch den Dom zu führen, „einen so kulturell-historisch reichen Ort“. Aber sie habe sich auch bei ARC beworben, um andere Menschen zu treffen und von ihnen zu lernen.

Denn auch der gemeinschaftliche Aspekt ist Teil des Projekts. Die drei Buchstaben ARC stehen für die französischen Wörter „Accueil“ (Empfang), „Rencontre“ (Begegnung) und „Communauté“ (Gemeinschaft). „Das ganze Projekt dreht sich darum, Menschen zusammenzubringen“, sagt Bastian Hoffmann. Der Leiter des Dom-Besuchermanagements betreut die Domführerinnen auf Zeit während ihres Aufenthalts in Speyer. „Sie sind freiwillig hier, in ihrer Freizeit. Das ist nicht selbstverständlich“, freut er sich. Bis es am Samstag losgeht, bereitet er die Studentinnen noch auf ihre Führungen vor, zudem erkunden sie den Dom selbst und bekommen allerlei Informationen. Denn schließlich wollen sie dem Motto von ARC alle Ehre machen und „Steine zum Sprechen bringen“.

Information

Das Angebot der ARC-Domführungen besteht täglich außer dienstags, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 17.30 Uhr, sonntags nach der Messe ab etwa 11.30 Uhr. Führungen sind kostenfrei. Spenden zu Gunsten von ARC seien willkommen.