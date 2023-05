Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es soll vorkommen, dass ein Weinfreund in der Pfalz Lust hat auf einen Roten von der Côtes du Rhône. Er muss keine 800 Kilometer nach Südfrankreich fahren. Die Petit Domaine von Thomas und Anne Uhl bietet Probieren und Fachsimpeln in einem für die Branche eher unbekannten Ort im Speyerer Umland.

Der gebürtige Heilbronner Thomas Uhl ist frankophil und weinaffin. Er kommt als Student in Karlsruhe auf den Geschmack an einem ordentlichen Rouge aus France. Er lebt damals direkt an der Produktionsstätte: