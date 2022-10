Diese Silhouette! Die Spätsommer-Frühherbst-Sonne hat beim Blick von der Rheinbrücke aus dieser Tage Speyer in ein wunderbares Licht getaucht. Die Türme des Doms, der Gedächtniskirche und von St. Joseph zeichnen sich ab, das Wasser glitzert, von RHEINPFALZ-Fotograf Klaus Landry dokumentiert … Man könnte ewig hinschauen, wenn die schöne Sonne nicht auch zum Problem würde. Denn richtig reinschauen darf man eigentlich gar nicht: „Direkt in die Sonne sollte man nie schauen, die größte Gefahr ist ein Schaden an der Netzhaut“, erklärt Optikermeisterin Andrea Steck, Inhaberin eines Fachgeschäfts in der Roßmarktstraße. Die ultravioletten Strahlen des größten Lichtspenders könnten das menschliche Auge ab einer gewissen Intensität schädigen. Ein Verlust an Sehschärfe drohe. Auch der Sonnenauf- und -untergang seien davon nicht ausgenommen, und auch mit Sonnenbrille sollte man nicht direkt hineinschauen, so Steck. Ein bisschen Genuss sei aber natürlich, sagt sie und rät zu einer Sonnenbrille, die mindestens 75 Prozent Tönung und im besten Fall noch polarisierende Gläser hat. Die sorgten nämlich für stärkere Kontraste und eine sattere Wahrnehmung – und das kann bei besagter Speyer-Silhouette definitiv kein Schaden sein.