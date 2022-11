Zu besonderen Adventspredigten lädt das Kloster St. Magdalena Speyer jeweils um 18 Uhr in die Klosterkirche ein. Prediger ist der Theologe Klaus Haarlammert. Am ersten Adventssonntag, 27. November, 18 Uhr, geht es um das Kommen Gottes in und durch uns. An den weiteren Terminen stehen Gestalten des Advent im Mittelpunkt: der heilige Dominikus (4. Dezember, 18 Uhr), der heilige Josef (11. Dezember, 18 Uhr) sowie die Gottesmutter Maria (18. Dezember, 18 Uhr). Dabei liegt der Akzent vor allem darauf, was wir an ihnen gerade für heute ablesen können.