In der neuen Ausstellung im Landesbibliothekszentrum/Pfälzische Landesbibliothek ab heute geht es unter dem Titel „Die neun Nationalen Naturlandschaften Rheinland-Pfalz“ um die Schutzgebiete im Land, die man besuchen und wo man viel erleben kann.

Geheimnisvolle Wälder, raue Moorlandschaften, Flüsse und Seen, seltene Wildtiere, dazu Schlösser und Burgen: Die neun „Nationalen Naturlandschaften“ (NNL RLP), präsentiert in der Pfälzischen Landesbibliothek in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz und dem Unesco-Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, haben einiges zu bieten für Natur- und für Kultur- und Kulinarik-Liebhaberinnen und -liebhaber.

Jedes von der Neun ist ein besonderer Ort mit vielen Erlebnisangeboten. Die NNL schützen Klima, Umwelt und Landschaft. Sie zeigen beispielhaft, wie eine nachhaltige Lebensweise und ein zukunftsfähiges Zusammenspiel von Mensch und Natur gelingen kann. Diese kostbaren Kleinode natürlicher Vielfalt liegen in Rheinland-Pfalz direkt vor der Haustür.

Wichtiger Beitrag zum Klimaschutz

In der neuen Wander-Ausstellung stellen sich auf 16 Fotoleinwänden Kinder, Frauen und Männer vor, die mit ihrem Engagement und durch die Nutzung regionaler Angebote einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt der Biodiversität leisten. Für die Fotoporträts wurden Rheinland-Pfälzerinnen und -Pfälzer aus allen neun „Nationalen Naturlandschaften“ ausgewählt. Sie erklären unter anderem die Bedeutung von Streuobstwiesen- und Beweidungsprojekten für den Klimaschutz und den Erhalt der Kulturlandschaft, stellen das Trekkingcamp als eine spannende und zugleich klimafreundliche Freizeitgestaltung in der Natur vor und geben Einblicke in zahlreiche weitere Facetten der „Nationalen Naturlandschaften“.

Info

Zu sehen ist die Ausstellung „Die neun Nationalen Naturlandschaften Rheinland-Pfalz“ bis zum Donnerstag, 23. März, im Landesbibliothekszentrum/Pfälzische Landesbibliothek, Otto-Mayer-Straße 9, in Speyer. Öffnungszeiten sind Montag bis Mittwoch und Freitag 9 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 18 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.