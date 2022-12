Nach dem erfolgreichen diesjährigen Start des Formats „Gottesdienst im Dom – mal anders“ soll es 2023 fortgesetzt werden, wie das Bistum Speyer mitteilt. Jeweils am ersten Sonntag des Monats um 20 Uhr lädt das Domkapitel zu einem besonderen Gottesdienst in die Kathedrale ein. Dabei werden meditative Formate an das Ende der Woche gesetzt. Gestaltet werden die Gottesdienstfeiern, die jeden Monat einen anderen Schwerpunkt haben, im Wesentlichen von Domdekan Christoph Maria Kohl. „Die Idee dahinter ist, im Dom gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern, der sich in der Form von den anderen, regelmäßigen Gottesdienstfeiern unterscheidet. So gibt es beispielsweise immer eine Möglichkeit, sich persönlich einzubringen“, erklärt der Domdekan die Idee. Treffpunkt ist jeweils fünf Minuten vor Beginn vor dem nord-westlichen Seitenportal. Termine in 2023: 1. Januar, 5. Februar, 5. März, 2. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, (im August Ferienpause), 3. September, 1. Oktober, 5. November, 3. Dezember, jeweils um 20 Uhr.