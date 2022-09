Normalerweise muss man im Speyerer Dom arbeiten, um in dessen Sakristei zu gelangen. Bei der Sakristei handelt es sich um Räume, in denen alles aufbewahrt wird, was man zur Feier eines Gottesdienstes braucht: Bücher, Gefäße und besondere Kleidung. Am Türöffner-Tag der „Sendung mit der Maus“ haben Kinder am Montag, 3. Oktober, die Chance, hinter diese sonst verschlossene Tür zu schauen. Die rund 45-minütige Veranstaltung findet um 11 und um 14 Uhr statt. Weil es in der Sakristei eng werden kann, ist eine Teilnahme nur für Kinder (ohne Eltern) und nach Anmeldung möglich: www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag/2022/

Um die Führung der Teilnehmer kümmert sich Markus Belz, der als Sakristan des Doms arbeitet. Er zeigt laut Ankündigung goldene Schalen und lässt seine jungen Besucher an verschiedenen Weihrauchsorten und Ölen schnuppern. Der Dom beteiligt sich seit 2014 am Türöffner-Tag. Dabei ist in diesem Jahr außerdem der Flugplatz, an dem die Motorfluggemeinschaft 25 Teilnehmern alles erklärt, „was mit der Fliegerei zu tun hat“. Diese Veranstaltung ist schon ausgebucht.