Hubert Bohlender (Römerberg) ist beim Neujahrsempfang der Speyerer Weinrunde in der Weinbruderschaft der Pfalz in mit dem „Weinstein der Speyerer Tischrunde“ ausgezeichnet worden. Er ist der zehnte Träger dieser von Bildhauer und Weinbruder Siegfried Keller (Harthausen) geschaffenen und 2015 erstmals verliehenen Auszeichnung. Der Sprecher der Runde, Markus Münch, würdigte den Geehrten unter anderen für dessen Engagement für die Runde: Bohlender hat während der Pandemie alle neun Online-Weinproben der Runde organisiert und moderiert. Der kenntnisreiche Weinliebhaber habe zudem viele Kontakte zu Weingütern hergestellt, die dann ihre Weine in der Runde online präsentierten. 2022 hat die Speyerer Tischrunde 24 Veranstaltungen angeboten. Sie ist um sechs Mitglieder auf jetzt 124 gewachsen. Für 2023 warten laut Sprecher Münch schon wieder fünf Aspiranten auf Aufnahme. Beim nächsten Treffen am Donnerstag, 9. Februar, 19 Uhr im historischen Nebenzimmer der Weinstube „Schwarzamsel“ stellt Weinbruder Nik Meyer sein neues Buch über den Künstler Michelangelo vor.