Diese Ehrung war eine Premiere bei Speyers größtem industriellen Arbeitgeber: Die PFW Aerospace GmbH hat die Jubilare aus drei Jahrgängen zusammengefasst und mit Partnern und Vorgesetzten ins „Pfälzer Weindorf“ im Technik-Museum eingeladen. Es gab 19 Ehrungen für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit, 38 für 40 Jahre und einen stolzen „PFW-ler“, der dem Unternehmen 50 Jahre die Treue gehalten hat: Hans-Jürgen („Hansi“) Becker aus Weingarten feierte am 1. August 2021 dieses Jubiläum. Einen Monat danach ist der heute 65-Jährige in den Ruhestand gegangen.

Zu der Feier mit Buffet und ehrenden Worten von Personalleitung, Geschäftsführung und Betriebsrat ist er liebend gern „zurückgekehrt“: „Es war eine sehr gute, sehr interessante Zeit“, blickt er auf sein Berufsleben zurück, das mit einer Ausbildung als Metallflugzeugbauer begann und ihn danach in den Außendienst sowie in die Bereich Kunststoffverarbeitung, Frachtladesysteme und Betriebliches Vorschlagswesen führte. Von Anfang an habe er dabei die Turbulenzen von PFW und seinen Vorgängerunternehmen mitbekommen, phasenweise auch zu den 523 Mitarbeitern gehört, die den Betrieb durch ihre gemeinschaftliche Übernahme retteten, berichtet Becker. „In der Lehrzeit wurde ich behütet, bei den späteren Stationen immer wunderbar aufgenommen.“ Nicht nur die Ehrung, auch das Unternehmen werde für ihn deshalb immer „etwas Besonderes“ bleiben.