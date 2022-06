Die Speyerer Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins hat zwei neue Ehrenvorsitzende.

Vor einem guten Jahr haben die Wanderfreunde aus der Domstadt ihren Vorstand deutlich verjüngst und seither auch viele neue Mitglieder gewonnen. Die 300er-Marke sei inzwischen übersprungen, so Vorsitzender Helmut Back, der bei der Mitgliederversammlung von alleine 46 Neueintritten zwischen Februar und Ende Mai 2022 berichtete. „Der Anteil der Mitglieder unter 60 Jahren hat sich verdoppelt“, sagte Back, der auch von einem vielseitigen Wanderprogramm berichtete – mit in diesem Jahr bis zuletzt schon 29 Touren.

Den Verein auch in schwierigeren Jahren am Leben erhalten und auf eine gesunde Basis gestellt haben die beiden neuen Ehrenvorsitzenden: Lina Seidel und Ottfried Braun. Back schilderte ihre Verdienste. Seidel sei 1955 eingetreten und habe sich in all den Jahren unter anderem als Vorsitzende, Stellvertreterin, Rechnerin und Wanderführerin engagiert. Braun sei seit 1953 Mitglied und seit 1965 ununterbrochen im Vorstand, davon die letzten zehn Jahre vor der Übergabe an Back als Vorsitzender.

Weitere Auszeichnungen

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden außerdem Hedi Haber und Elke Ankelmann geehrt. Seit einem Vierteljahrhundert halten Ellen Müller und Heinz Jürgen Barth dem Verein die Treue. Back und sein Team gehen ihrem Bericht zufolge mit ambitionierten Zielen in die Zukunft. Als Meilenstein sehen sie die im April 2022 freigeschaltete neue Homepage pwv-speyer.de. Sie enthalte stets aktuelle Wanderbeschreibungen, biete die Möglichkeit zur personalisierten Anmeldung und sei am PC wie auf mobilen Endgeräten gut nutzbar.