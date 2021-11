Die Probleme für den Durchgangsverkehr in Speyer haben sich in dieser Woche zugespitzt. Die Anzahl der Baustellen hat sich erhöht.

Zu den Stoßzeiten ging am Dienstag und Mittwoch stellenweise fast gar nichts mehr. Zahlreiche mit Sperrungen verbundene Baustellen zwangen Motorisierte zum Ausweichen auf immer wieder dieselben Verbindungen. Bei der Polizei gingen insbesondere Beschwerden aus dem Bereich Paul-Egell-Straße ein. Diese wird auch von zahlreichen Lastwagen genutzt, weil auf der B39 eine Kanalsanierung läuft. „Nach der Eröffnung der Salierbrücke könnte die Belastung noch weiter steigen“, ordnete Aaron Bettag von der Polizeiinspektion ein. Diese könne aber keine Maßnahmen ergreifen.

Für Probleme sorgten zudem Sperrungen in der Waldseer Straße, in der Hafenstraße, in der Oberen Langgasse, im Hirschgraben und am Technik-Museum. Auch bei der Stadtverwaltung gingen Beschwerden ein, bestätigt Sprecherin Annika Siebert auf Anfrage. „Es sind nicht alles städtische Baustellen, manche sind auch vom Landesbetrieb Mobilität“, betonte sie. Für weitere Maßnahmen vor allem an Ver- und Entsorgungsleitungen sind die Stadtwerke zuständig.