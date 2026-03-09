Auf immer mehr Verteilerkästen in Speyer tauchen Graffiti auf, die offenbar FCK-Fans hinterlassen. Netzbetreiber sehen darin jedoch nicht Hingabe, sondern Sachbeschädigung.

Der graue Kasten am Parkplatz vor dem Media Markt in der Wormser Landstraße hat Farbe bekommen. Er leuchtet nun in grellem Rot. Auf der Frontseite ist weiß „Keep on Rising“ aufgesprüht. Inmitten des Schriftzugs prangt das Logo des 1. FC Kaiserslautern. „Steig weiter auf“ oder „erhebe dich“, wie auch immer man den Spruch übersetzen will, ist einer der Leitsätze der „Frenetic Youth“, einer Fangruppierung des Pfälzer Traditionsvereins. Sie hat nach eigener Darstellung den Anspruch, „stets jung und unbequem zu bleiben, den Finger ein fürs andere Mal in die Wunde zu legen und sich nicht unterkriegen zu lassen“. Ihre Mitglieder sind auf der „Suche nach etwas, was dem eigenen Dasein einen Sinn verleiht“.

Ihre Leidenschaft zeigen die Angehörigen der „stürmischen Jugend“ oder auch der „Generation Luzifer 1998“, kurz „GL98“, mit Vorliebe in der Westkurve auf dem Betzenberg, inmitten der anderen „Ultras“, wie sich die glühendsten Fußballfans selbst bezeichnen. Doch diese Hingabe beschränkt sich nicht aufs Stadion. Sie zeigt sich auch im Speyerer Straßenbild, seit einiger Zeit verstärkt in großflächigen Verunzierungen vor allem von Verteilerkästen für Strom und Telekommunikation.

SWS: Anzahl der Fälle steigt

Die Stadtwerke Speyer (SWS) können ein Lied davon singen, welche Ausmaße die Besessenheit mancher Fans annehmen kann. „Verteilerkästen in exponierter Lage sind häufiger bemalt. Auch Trafostationen sind betroffen“, berichtet SWS-Sprecherin Sonja Daum. Zwar erfassen die SWS nicht, wie viele ihrer rund 770 Verteilerkästen und 229 Trafostationen im Stadtgebiet mit Graffiti verunstaltet worden sind: „Nach unserer Einschätzung ist nur ein geringer Teil des Bestands betroffen – allerdings mit wachsender Tendenz.“

Großzügig als Ausdruck regionaler Fußballkultur über die künstlerischen Fanattacken hinwegsehen wollen die SWS nicht. „Eigenmächtige Gestaltungen werden nicht geduldet“, betont Daum: „Bei den Verteilerkästen handelt es sich um technische Anlagen der Netzinfrastruktur.“ Bemalungen, Aufkleber und Graffiti seien „grundsätzlich Sachbeschädigung“, verdeutlicht sie: „Sie beeinträchtigen das Erscheinungsbild und verursachen zusätzlichen Reinigungs- und Kostenaufwand.“

Allgemeinheit muss zahlen

Wie hoch die Kosten für die Beseitigung der Schmierereien sind, kann Daum nicht konkret beziffern. „In der Regel bewegen sich die Ausgaben für Reinigung oder Neulackierung eines Verteilerkastens im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich.“ Die Stadtwerke Pirmasens, die bereits vor zwei Jahren einen Anstieg der Farbgebung ihrer Anlagen durch Ultras beklagten, sprechen von rund 500 Euro für die Reinigung eines Verteilerkastens. Finanziert werden müsse das „aus Mitteln, die für den Betrieb und die Instandhaltung der Netzinfrastruktur vorgesehen sind“, gibt SWS-Sprecherin Daum zu bedenken. Anders ausgedrückt: Letztlich werden die Kunden dafür zur Kasse gebeten.

Nun sind Verteilerkästen im tristen Gebrauchsgrau keine Augenweide, dessen sind sich die SWS bewusst. Daher sei „eine abgestimmte Gestaltung denkbar“, sagt Daum, „aber nicht eigenmächtig“. Eine Bemalung erfordere „geeignetes Material, klare Vorgaben und fachliche Begleitung“.

Vereinslogo ist nicht neutral

Der wichtigste Grund, warum der lokale Versorger so erpicht darauf ist, dass mit seinen Anlagen kein Schmu getrieben wird, ist jedoch ein anderer. „Aufgrund unserer Verpflichtung zur Neutralität kommen politische, religiöse oder anderweitig meinungsbezogene Motive, einschließlich entsprechender Logos oder Symbole, nicht in Betracht“, erläutert Daum. Darunter fallen demnach auch Liebesbezeugungen für einen Club. Bei Sachbeschädigungen behielten es sich die SWS vor, Strafanzeige gegen Unbekannt zu stellen. Auch wenn „die Erfahrung zeigt, dass die Aufklärung solcher Fälle häufig schwierig ist“.

Die Telekom sieht die Sachlage ähnlich. Auch der Bonner Konzern, der im Stadtgebiet rund 470 Verteilerkästen betreibt, ist Leidtragender des Eifers von FCK-Fans, die in der Domstadt ihre Reviere markieren. Und ebenso wenig erfreut darüber. „Graffiti dieser Art werden weder mit unserem Wissen angebracht, noch werden sie von uns geduldet“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. In schwerwiegenden Fällen „erstatten wir Anzeige gegen unbekannt“. Durch die Schmierereien werde „der Betrieb unserer Anlagen jedoch nicht beeinträchtigt“. Impulsen zu einer Verschönerung seiner Gehäuse will sich der Konzern nicht verschließen. Man habe dazu allerdings ein eigenes Programm aufgelegt. Der Name: „Aus Grau wird Bunt.“