Wird die Kita Regenbogen im Ginsterweg durch einen Neubau im Kastanienweg in Speyer-Nord ersetzt? Dafür könnte der Stadtrat in seiner Sitzung heute grünes Licht geben. Die Debatte darüber hält aber an.

Eine Bürgerinitiative, die sich gegen das Projekt wendet, ist inzwischen im Rathaus vorstellig geworden und hat eine Antwort aus dem Büro der Oberbürgermeisterin erhalten. Die Kritik an Baumfällungen für den Neubau und der Vorschlag, lieber eine Fläche im Ginsterweg zu nutzen, werden darin nach RHEINPFALZ-Informationen zurückgewiesen. Die geforderte Verschiebung des Beschlusses sei nicht geplant. Der Jugendhilfeausschuss habe zugestimmt: „Eine Erweiterung der Kita am alten Standort ist demnach nicht möglich. Es gibt gute Gründe für diese Entscheidung“, heißt es.

Zustimmung signalisieren in einer Pressemitteilung die Grünen: „Einen Abriss und Neubau einer Kita bei laufendem Betrieb auf dem Grundstück der jetzigen Kita Regenbogen halten wir nicht für verantwortbar“, so Sprecherin Hannah Heller. Sie fordert eine umweltschonende Bauweise im Kastanienweg, vertraue aber Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), „die verspricht, dass für den Neubau der Baumbestand im Kastanienweg weitgehend erhalten bleibt“.