Immer häufiger richtet sich Gewalt gegen Rettungskräfte und Notfallmediziner. Deshalb will die Bundesregierung Übergriffe auf die Helfer strenger bestrafen. Doch auch Hausärzte fordern mehr Schutz. Denn auch in den Praxen wird der Umgang ruppiger. Ein Stimmungsbild aus der Vorderpfalz zeigt: Es wird gepöbelt, bis der Arzt kommt. Das Verhalten einer größer werdenden Anzahl von Patienten nage „an der Moral der Mitarbeiter“ und belaste sie psychisch, was zu Ausfällen führe und auch Kündigungen nach sich ziehen könne, heißt es von Medizinern. Krankenhäuser und Praxen versuchen, gegenzusteuern. Zum Artikel