Immer häufiger richtet sich Gewalt gegen Rettungskräfte und Notfallmediziner. Deshalb will die Bundesregierung Übergriffe auf die Helfer strenger bestrafen. Doch auch Hausärzte fordern mehr Schutz. Denn auch in den Praxen wird der Umgang ruppiger. Ein Stimmungsbild aus der Vorderpfalz zeigt: Es wird gepöbelt, bis der Arzt kommt.

An einem Freitag, kurz vor knapp, eilt ein Mann in die Praxis für Allgemeinmedizin in der Ludwigshafener Oberstraße. Er möchte drankommen,