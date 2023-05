Bei den Wohnkosten ist die Lage ernster, als es sich lokale Akteure eingestehen wollen.

Das Sozialbündnis Speyer kann mit der Ausstellung in der Dreifaltigkeitskirche einen Erfolg verbuchen: Sie lenkt den Fokus auf eines der größten gesellschaftlichen Probleme. Eine Forderung: ein höherer Anteil an Wohnungen mit sozialer Mietpreisbindung. 20 bis 30 Prozent sind heute für Neubauprojekte in Speyer vorgeschrieben. Die Stadt hat bereits eine Sozialquote von 50 Prozent ins Gespräch gebracht.

Nur: Wer würde dann noch bauen? Nicht mal die lokal verwurzelte GBS könnte es, die städtische Gewo wohl ebenso wenig. Es sei denn, es flössen weit mehr Fördergelder, als absehbar ist. Die erhofften 2200 zusätzlichen Wohneinheiten bleiben ein Traum. Nur Bescheidenheit bei den Forderungen und Lobbyarbeit in Mainz, Berlin und Brüssel können nun helfen.