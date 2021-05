Seit Jahresbeginn wird der Leichtverpackungsmüll in Speyer nicht mehr von den städtischen Entsorgungsbetrieben, sondern von einem neuen Dienstleister abgeholt. Er hat auch in Ludwigshafen übernommen, wo zusätzlich von Säcken auf die Gelbe Tonne umgestellt wurde und es viele Bürgerproteste gab. Wie läuft es in der Domstadt?

Für die Stadtwerke Speyer, bei denen die Entsorgungsbetriebe (EBS) angesiedelt sind, ist das Thema kein allzu beliebtes: Sie sind als langjähriger Auftragnehmer bei der neuesten Ausschreibung der Dualen Systeme nicht mehr zum Zug gekommen. „Wir haben teilgenommen, hätten gern weitergemacht, wurden aber unterboten“, erklärt Sprecherin Angela Sachweh. Dennoch klingeln immer noch bei ihnen die Telefone, wenn mit dem neuen Dienstleister etwas nicht klappt – entweder, weil die Bürger vom Wechsel nichts mitbekommen haben oder weil das kommunale Unternehmen im Zweifelsfall leichter greifbar ist.

Die EBS wissen deshalb um die aktuelle Lage. Sachweh beschreibt sie so: „Es gab Anlaufschwierigkeiten. Die Sammlung dauerte in manchen Gebieten länger und erfolgte zum Teil erst am Folgetag, in Einzelfällen blieben Gelbe Säcke komplett liegen.“ Folge: Reklamationen. „Grundsätzlich können wir aber sagen, dass Abholung und Kommunikation in den letzten 14 Tagen deutlich besser geworden sind“, betont Sachweh.

Gute Übergabe

Der neue Auftragnehmer ist die Firma Knettenbrech + Gurdulic mit Regionalgesellschaft in Mannheim. Deren Sprecher Alexander Urban betont auf Anfrage die gute Übergabe: Schon vor Auftragsbeginn zum Jahreswechsel seien „Problemstellen“ gemeinsam mit den EBS angefahren worden, sodass auch an diesen „von Beginn an unproblematisch abzufahren gewesen“ sei. Das sei ein partnerschaftliches und lösungsorientiertes Vorgehen gewesen.

Auch Urban weiß von Bürgerbeschwerden, wobei diese nie ein öffentlich wahrnehmbares Maß wie in Ludwigshafen erreicht haben: „Wir liegen aktuell bei den Beschwerden im Promillebereich der angefahrenen Grundstücke“, sagt er. Eine Verbesserung der Reklamationsquote sei immer erwünscht. „Wir sind uns jedoch bewusst, dass eine gänzliche 0,0-Prozent-Quote kaum zu erreichen ist.“ Urban nennt keine Zahlen, betont aber, dass die Firma für den Auftrag „jederzeit ausreichend Kapazitäten“ zur Verfügung habe.

Säcke abgekauft

„Ruckelfrei“, so EBS-Sprecherin Sachweh, ist auch der Übergang bei der Sack-Ausgabe verlaufen. Es habe sich die günstige Situation ergeben, dass bei den EBS noch Säcke vorrätig waren und Knettenbrech diese abgekauft habe. Sie seien schon in den Bürgerbüros und im SWS-Kundenzentrum vor Ort, die ebenso wie die anderen Ausgabestellen Mehrgenerationenhaus, Sophi-Laden und Abfallwirtschaftshof erhalten blieben. Erste Anlieferungen neuer Knettenbrech-Säcke seien erfolgt. Sachweh: „Wir gehen davon aus, dass auch der Nachschub reibungslos läuft.“

Auch Knettenbrech-Sprecher Urban erwartet an diesem Punkt keine Probleme: „Nach wie vor werden die Gelben Säcke über Ausgabestellen an die Bürger verteilt.“ Ob Säcke oder wie in Ludwigshafen Tonnen zum Einsatz kommen, liege nicht im Ermessen der Firma. Das handelten die Städte mit den Dualen Systemen aus.

Zur Sache: Müllabfuhr bei Eis und Schnee

Die winterlichen Straßenverhältnisse in dieser Woche erschweren die Müllabfuhr. Angela Sachweh, Sprecherin der städtischen Entsorgungsbetriebe, berichtet von keinen größeren Problemen. Am Montag und Dienstag habe (fast) alles geklappt, für Mittwoch, als einige Altstadtgassen an der Reihe waren, stand die Bilanz noch aus. Verwirrungen hatte es am Dienstag in der Franz-Stützel-Straße in Speyer-Ost gegeben, wo Säcke und Tonnen liegen geblieben waren, wie ein Anwohner berichtet. Sachweh verweist auf einen Sonderfall: Die Straße selbst sei von der Müllabfuhr befahren worden. „Ausschließlich in einen privaten Garagenhof, der nicht geräumt war, sind wir aus Sicherheitsgründen nicht hineingefahren.“ Die Abfuhr steuere diesen Hof sonst aus Kulanzgründen an. Jetzt sei mit den Anwohnern vereinbart worden, dass die Gefäße in den Wendehammer der Franz-Stützel-Straße gebracht werden.