Die 13. Berufsmesse der Integrierten Gesamtschule (IGS) Speyer findet am Donnerstag, 7. Mai, in der Stadthalle statt. Es wird eine fast vierstellige Besucherzahl erwartet.

Laut Michael Görgen-Sprau, Berufswahlkoordinator der IGS, stellen 63 Betriebe, Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor. Die Messe öffnet nach einer Begrüßung der Aussteller durch Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) und Schulleiterin Petra Fischer um 17.30 Uhr für die Schülerinnen und Schüler der IGS. „Ab 18.30 Uhr kommen Schülergruppen fast aller weiterführenden Schulen Speyers und Dudenhofens hinzu“, so der Organisator. Vor allem Acht- bis Zehntklässler sind dabei laut IGS die Zielgruppe. Ein spontaner Besuch für Interessierte anderer Schulen sei ab 19 Uhr möglich. Die Messe ende um 20.30 Uhr.

Angemeldet seien neben der IGS Gruppen vom Doppelgymnasium, vom Gymnasium am Kaiserdom, von der Berufsbildenden Schule sowie von den Realschulen plus Dudenhofen, Burgfeld, Siedlung und Nikolaus von Weis.