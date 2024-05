Neuer Zweig für die Berufsbildende Schule: Die Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz soll an der Johann-Joachim-Becher-Schule kommen.

Der Stadtrat hat dem Antrag auf Einführung des neuen Angebots zugestimmt, obwohl es scharfe Kritik von den Diakonissen Speyer gegeben hatte. Hintergrund ist, dass die Diakonissen an ihrer Speyerer Fachschule seit vielen Jahren Sozialassistenten – eine mögliche Vorstufe zum Erzieher- und Heilerzieherberuf – ausbilden. Sie befürchten nun eine Konkurrenz in derselben Stadt, die ihren Bildungsgang in seiner Existenz gefährden könnte. Sie könnten die Anzahl der Ausbildungsplätze erhöhen, so die Verantwortlichen des kirchlichen Trägers.

Das Diakonissen-Argument, dass ein zusätzliches Bildungsangebot in Speyer nicht automatisch zusätzliche Bewerber im gefragten Erziehungsbereich bedeute, griffen in der Ratsdebatte am Mittwochabend mehrere Redner auf. SPD, Grüne und CDU betonten hingegen, es handle sich um keine Konkurrenz, sondern eine „Ergänzung“ auf dem Bildungssektor.

Die Entscheidung für das neue Angebot, von den Leitern beider Schulen im Ratssaal verfolgt, fiel mit 28 zu sieben Stimmen. SWG, AfD, Freie Wähler, Wählergruppe Schneider und Luzian Czerny von den Grünen sagten Nein. Der Neueinrichtung muss nun noch die Schulaufsicht des Landes zustimmen – was erwartet wird.