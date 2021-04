Der Speyerer Bernhard Vogel (88) war in Rheinland-Pfalz und Thüringen in der Summe 23 Jahre Ministerpräsident und 21 Jahre CDU-Landesvorsitzender. Wenn jemand den Kampf um die Kanzlerkandidatur und die Lage seiner Partei einschätzen kann, dann er. Patrick Seiler hat ihn am Freitag interviewt.

Herr Dr. Vogel, wann soll die CDU die „K-Frage“ klären und wem neigen Sie zu?

Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Union jetzt die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten trifft. Ich kenne beide Kandidaten lange und halte grundsätzlich beide für geeignet, weil sie beide bewiesen haben, dass sie große Länder verantwortlich führen können und weil sie Wahlkämpfe erfolgreich bestritten haben. Dennoch neige ich der Kandidatur von Armin Laschet zu, weil er der Vorsitzende der größeren der beiden Schwesterparteien ist.

Sind im Verfahren Dinge falsch gemacht worden? Könnte man fünf Monate vor der Wahl nicht schon einen Kandidaten haben?

Ich hielt es für richtig, dass Armin Laschet sich zunächst das Votum von Präsidium und Bundesvorstand der CDU geholt hat. Ich war ein bisschen überrascht, dass Markus Söder zunächst angekündigt hatte, er würde sich diesem Votum beugen, dann aber doch in der Bundestagsfraktion für seine eigene Kandidatur geworben hat.

Wurden Sie persönlich von den heutigen Entscheidungsträgern um Rat gefragt in der Kandidatendebatte?

Selbstverständlich stehe ich nach wie vor mit den Verantwortlichen in den Unionsparteien in engem Kontakt, aber ich habe keine Funktion mehr in der Partei. Es ist lediglich der Rat eines Oldtimers. Gelegentlich wird nachgefragt, und gelegentlich gebe ich in Interviews auch meine Meinung wieder.

Wird es die Union schaffen, auch nach der Wahl den Kanzler zu stellen? Aktuell hat sie es ja in den Umfragen eher schwer.

Umfragen muss man selbstverständlich ernst nehmen. Man sollte aber grundsätzliche Entscheidungen nicht nach aktuellen Umfragen richten, weil die Erfahrung zeigt, dass diese nach ein paar Wochen ganz andere Ergebnisse haben können. Die Wahl wird sich entscheiden, wenn deutlich wird, wie wir die gegenwärtige Corona-Situation bestanden haben. Das wird erst im Herbst der Fall sein, nicht heute schon. Ich hoffe natürlich, dass die CDU weiterhin die Regierung führen kann, aber ich weiß, dass es keineswegs sicher ist.

Wie ist es gekommen, dass die Grünen in der Wählergunst erst die SPD überholt haben und jetzt der CDU naherücken?

Die Grünen profitieren ganz offensichtlich von der schwierigen Verfassung, in der sich die SPD gegenwärtig befindet. Im Übrigen darf ich erinnern, dass die Vorhersagen für das Abschneiden der Grünen immer deutlich besser waren als das tatsächliche Wahlergebnis. Sie werden sicher nicht die kleinste Fraktion im Bundestag bleiben, aber ich bin keineswegs sicher, dass ihre heutigen Umfragewerte auch das Wahlergebnis im September wiedergeben.

Das heißt, über eine Diskussion um die Kanzlerkandidatur bei den Grünen schmunzeln Sie eher, als wenn es bei der CDU um dieses Thema geht?

Ja, da schmunzele ich und da rechne ich damit, dass Frau Baerbock nominiert werden wird, weil die anderen beiden Parteien Männer nominieren.

Warum hat sich die Nachfolgesuche für Angela Merkel so quälend lange hingezogen?

Halten Sie es meinem fortgeschrittenen Alter zugute, dass ich darauf hinweise, dass Nachfolgefragen immer lange Diskussionen ausgelöst haben. Diesmal war die Lage insofern besonders schwierig, als erst ein neuer Vorsitzender der CDU gewählt werden musste und dann die Frage der Kanzlerkandidatur beantwortet werden konnte.

Wie bewerten Sie diesen Prozess aus der Perspektive eines Mannes, bei dem es 1988 just um die Frage ging, ob Parteivorsitz und Kandidatur um das Amt des Regierungschefs verbunden sein sollen?

Meine Erfahrung von 1988 und meine grundsätzliche Überzeugung ist, dass Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur beziehungsweise Kanzlerschaft in einer Hand liegen sollten. Im vorliegenden Fall sind allerdings beide Kandidaten ja Vorsitzende ihrer Partei. Deswegen kommen beide grundsätzlich für mich in Frage.

Ein Blick auf eine andere Ebene: Warum schafft es Ihre Partei nicht, in Rheinland-Pfalz wieder an die Macht zu kommen?

Sie werden verstehen, dass es mich schmerzt, dass nach der Entscheidung von Koblenz 1988 die CDU über 30 Jahre nicht mehr in die Mainzer Staatskanzlei zurückgekehrt ist. Das Wahlergebnis von diesem März allerdings ist durch die Corona-Situation bestimmt gewesen. Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz sind die amtierenden Ministerpräsidenten wiedergewählt worden. Weil kein wirklicher Wahlkampf stattfinden konnte, konnte die CDU ihre Themen sehr viel schwerer zur Diskussion bringen als bei anderen Wahlen. Man muss ausdrücklich sagen: Es lag nicht an Christian Baldauf, es lag an Corona, dass die Wahl so ausging.

Droht der CDU in Speyer mit der jungen Oberbürgermeisterin von der SPD ein ähnliches Schicksal?

Die Amtszeit der neuen Speyerer Oberbürgermeisterin hat erst vor wenigen Jahren begonnen. Es ist zu früh, um schon heute eine Zukunftsaussage zu wagen. Fragen Sie mich das bitte erneut in ein paar Jahren.

Zur Person