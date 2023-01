Ein runder Geburtstag verlangt gute Konstitution und Ausdauer vom Jubilar, auch im hohen Alter. Bernhard Vogel, der einzige noch lebende Ehrenbürger von Speyer, darf das in diesen Tagen erfahren. Aus Anlass seines 90. Geburtstags im Dezember gab es schon zwei große Empfänge zu seinen Ehren in der Domstadt. Jetzt wird in Berlin gefeiert. Fit und wortmächtig, wie er sich vor der Jahreswende in der Hauptstadt der Pfalz präsentierte, dürfte er auch den Auftritt in der Bundeshauptstadt locker meistern.

Diesmal lädt die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) ein. Sie würdigt den Jubilar, der als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen über Jahrzehnte auch die Bundespolitik mitgeprägt hat, in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung im Berliner Tiergarten, wie die RHEINPFALZ erfahren hat. Die große Veranstaltung zur Würdigung des erfolgreichen Christdemokraten steigt am kommenden Montag, 16. Januar, unter dem Titel „Die Bedeutung landespolitischer Akteure für die deutsche Politik: am Beispiel des Lebenswerkes von Ministerpräsident a.D. Prof. Dr. Bernhard Vogel.“

Livestream für Interessierte

Die KAS will damit Vogel, von 1989 bis 1995 sowie von 2001 bis 2009 ihr Vorsitzender und seit 2010 ihr Ehrenvorsitzender, und seine politische Leistung würdigen. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), hält die Laudatio. Daran schließt sich eine Podiumsdiskussion an. Teilnehmer sind Wolfgang Gerhardt (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit), Sina Römhild (Bürgermeisterin der Gemeinde Oechsen im Wartburgkreis und jüngste Bürgermeisterin Deutschlands), MdEP Christine Schneider (Bezirksvorsitzende der CDU Rheinhessen-Pfalz) sowie Mario Voigt (Vorsitzender der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag und Vorsitzender der CDU Thüringen). Musikalisch begleitet wird der Abend von Musikern der Mainzer Stiftung Villa Musica sowie von Nachwuchsmusikern der Musikhochschule Franz Liszt Weimar.

Mehrere ehemalige Bundesminister, Ministerpräsidenten und aktuelle Bundestagsabgeordnete werden für die Veranstaltung auf der Gästeliste erwartet. Wer nicht eingeladen ist, aber das Ganze miterleben will, kann im Netz dabei sein: Auf www.kas.de soll es einen Live-Stream geben. Ehre, wem Ehre gebührt.