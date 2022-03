Bernhard Linvers ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren gestorben. Er war von 1970 bis 2007 Pfarrer der damaligen Gemeinde St. Hedwig in Speyer-West und bis zuletzt einer der bekanntesten und beliebtesten katholischen Geistlichen der Stadt. Das hatte er sich mit unermüdlichem Einsatz redlich verdient.

Es war nicht (nur) seine beeindruckende Körpergröße und die nicht zu bändigende weiße Mähne, die den gebürtigen Landstuhler in den mehr als fünf Jahrzehnten als Seelsorger in Speyer bekannt machten. Es war vor allem die Art, wie er auf die Menschen zuging. Als nach seinem Amtsantritt in der neuen Gemeinde St. Hedwig 1970 eine Kirche gebaut wurde, erhielt diese weder einen Glockenturm noch einen Weihwasserbehälter an der Tür. Auf den Turm wurde verzichtet, weil Linvers den Schichtarbeitern in der Umgebung ihre Ruhe gönnen wollte. Wer ein Problem mit der fehlenden Turmuhr habe, dem schenke er persönlich eine Armbanduhr, entgegnete er Kritik mit dem ihm eigenen Humor. Und schon hatte der Pfarrer an all seine Schäfchen gedacht.

Besonderer Kirchenraum

„Wir haben sehr sparsam gebaut, wollten keine großen Schulden machen“, erläuterte er im RHEINPFALZ-Gespräch vor zwei Jahren den Verzicht auf das Weihwasser. Das Gotteshaus, das der von der Öffnung der katholischen Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil geprägte Linvers mitkonzipieren durfte, setzte ganz andere Schwerpunkte. Es sollte nicht nur für die Frommen sein; bei Linvers waren alle zu Hause. „Der Kirchenraum verfügt nicht über Bänke, sondern ist mit Stühlen ausgestattet. Sein pastoraler Weitblick bewährte sich zudem bei der Anlage variabler Raummöglichkeiten durch Trennwände“, betonen Pastoralreferent Markus Lamm und Theresia Füchtenschnieder von der Gemeinde St. Hedwig als langjährige Wegbegleiter des Verstorbenen.

Die variablen Raummöglichkeiten waren 1975 im Jahr nach der Kirchweihe gefragt. Betriebsversammlungen der Flugzeugwerke, in denen Jobs auf der Kippe standen, fanden auf Linvers’ Initiative hin dort statt. Immer wieder stand der Theologe in den Folgejahren in erster Reihe mit Gewerkschaftern und Politikern, wenn um Arbeitsplätze gekämpft wurde. Auch Jahre später, bei der Schließung des Siemens-Werkes, erwarb er sich Verdienste, aber die Flugzeugwerke waren auf diesem Feld das Meisterstück des Charme, Kampfgeist und strategisches Geschick vereinenden Priesters. Bis zuletzt begleitete er die Geschicke des Unternehmens, suchte noch mit dem 2021 ins Amt gekommenen neuen Betriebsrat den Austausch.

Die theologische Basis war ihm dabei stets Richtschnur. Sie verlor er nie aus dem Blick und machte im Bistum unter anderem an der Spitze der Solidaritätsgemeinschaft kritischer Priester auf sich aufmerksam. Die Ökumenische Sozialstation, der Krankenpflegeverein und die Beschäftigungsinitiative Gabis stehen für sein sozialpolitisches Engagement. Eine Missionspatenschaft pflegte er in Brasilien. Bereits als Kaplan war Linvers nach einer Zeit in Ludwigshafen Speyerer geworden: Er fing in der Josephskirche an.

„Wir sind gesendet zu dem Menschen, wie sie heute, hier und jetzt leben“ – das sei Linvers’ Leitsatz gewesen, erinnern sich Füchtenschnieder und Lamm. „Einer der herausragenden Pfarrer unserer Stadt“, schwärmt mit dem früheren Oberbürgermeister Werner Schineller ein Weggefährte. Er sei ihm persönlich ein guter Ratgeber gewesen. „Und er hat sehr gut gekocht“, nennt er einen weiteren Vorzug des Geistlichen, den er in ihrer gemeinsamen Zeit im Lions Club schätzen gelernt habe. „Mit einem Wein war das gepflegte pfälzische Kultur.“

Stets Seelsorger geblieben

Auch nach dem Eintritt in den Ruhestand 2007 blieb Linvers als Seelsorger in der Domstadt tätig. Schon lange vor der Zeit massenhafter Kirchenaustritte soll er für etliche Speyererinnen und Speyerer ein Hauptargument gewesen sein, in der Kirche zu bleiben: „Aber nur, wenn der Pfarrer Linvers mich mal beerdigt“, war immer wieder zu hören. Nun wurde Bernhard Linvers, der zuletzt krankheitsbedingt aus der Sichtweite „seiner“ Hedwigskirche ins Marthaheim gezogen war, selbst von seinem Schöpfer heimgerufen. Er sei am Sonntag friedlich eingeschlafen, so Lamm. Details zur Trauerfeier und zur Beerdigung auf dem Speyerer Friedhof waren am Montag zunächst noch unbekannt.