Der Germanist und Autor Bernhard Adamy hat eine Stiftung seines Namens in der Kulturstiftung Speyer begründet. Nun hat er als Vorlass seine literarischen Werke aus über 50 Jahren und andere Schriften dem Stadtarchiv in Speyer übergeben.

Der Vorlass von Bernhard Adamy gliedert sich in drei Abteilungen. Da sind zum einen Manuskripte, zum anderen Typoskripte und dann auch Memoriale (also Erinnerungsstücke). In diesem Bereich gibt es Zeugnisse und andere Dokumente, Papiere, Fotos und einige Cimelien zu seinen Eltern und Vorfahren, erhaltenswerte Relikte zu vier Persönlichkeiten seines engsten Freundeskreises, Jugendschriften zu Themen aller Art, Erzählungen, Bühnenwerke, kleine Prosa und Verstreutes aus frühen Jahren.

Dichtungen aus über 50 Jahren

Die Textteile der Manu- und Typoskripte enthalten das literarische Lebenswerk des Übereigners und bestehen aus größtenteils unveröffentlichten, also völlig unbekannten und germanistisch nicht erschlossenen belletristischen Texten. Das sind Arbeiten von großer Themen- und Formenvielfalt. Darunter sind dann dramatische, erzählerischen und vor allem lyrische Dichtungen aus einem Zeitraum von mehr als 50 Jahren. Der Bestand enthält 120 Kurzgeschichten mehrere Hundert Gedichte und Gedichtzyklen in den verschiedenen traditionellen anspruchsvollen Formen.

Die in der ersten Abteilung zusammengestellten Handschriften, Entwürfe und Vorstufen belegen den Entstehungsprozess der Gedichte und deren sprachkünstlerische Gestaltung in allen Einzelheiten.

Die dem Bestand nicht beigegebenen wissenschaftlichen Arbeiten Bernhard Adamys sind ja bereits veröffentlicht publiziert und werden dem „Gesamtverzeichnis“ lediglich in einer (vollständigen) Liste angefügt.

Später oder posthum wird der Bestand mit all denjenigen Dichtungen ergänzt und vervollständigt, an denen Bernhard Adamy seit längerem und noch gegenwärtig arbeitet.

Stifter in der Kulturstiftung Speyer

Seit 2023 gibt es in der Kulturstiftung Speyer die Dr.-Bernhard-Adamy-Stiftung. Und es gehört zur Aufgaben der Stifter, dem Speyerer Stadtarchiv Teile des Nachlasses oder eben auch schon einen Vorlass zu übergeben.

Bernhard Adamy OBL.OSB, der 1953 in Stuttgart geborene Stifter und Namensgeber lebt in Speyer und Maintal bei Hanau, er studierte in Frankfurt war Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte und gehört als Oblate dem Benediktinerorden an. Er legte zahlreiche Arbeiten zur Germanistik, Musik- und Kirchengeschichte vor, darunter die Ausgaben der Briefe und Schriften des Komponisten und Schriftstellers Hans Pfitzner, über den er auch promovierte. 2017 edierte er, selbst auch Lyriker, die Gedichtsammlung „Domlieder“ von Wilhelm Molitor (1819 bis 1880) über den Speyerer Kaiserdom.

2020 folgte dann eine umfangreiche Monografie „Wilhelm Molitor – oder die Schöne Seele der streitbaren Kirche“, die Werk und Wirkung des Genannten als eine bedeutende Persönlichkeit im Bistum Speyer des 19. Jahrhunderts wieder vergegenwärtigte. Weitere kirchengeschichtliche Arbeiten Adamys sind in der Vorbereitung.

Ehrenmitglied der Wagner-Gesellschaft

Bernhard Adamy ist Ehrenmitglied der Richard-Wagner-Gesellschaft an der Seite von Künstlern wie etwa Christa Ludwig oder Otto Schenk.

Die in der Kulturstiftung Speyer neu gegründete Dr.-Bernhard-Adamy-Stiftung, zunächst mit 30.000 Euro ausgestattet, fördert Publikationen über Themen der Literatur, der klassischen Musik, der Geschichte und Kirchengeschichte, speziell auch künftige Arbeiten einer möglicherweise weitergehenden Wilhelm-Molitor-Forschung.