Im Rotary Club Speyer gab es einen Präsidentenwechsel: Bernd Helmig, Lehrstuhlinhaber an der Universität Mannheim, hat vom früheren BASF-Manager Andreas Kreimeyer übernommen.

Im Jahr 2021/22 haben dem Serviceclub zufolge das Coronavirus und seine Folgen das Clubleben weiterhin stark eingeschränkt. „Aber anders als noch im Vorjahr mussten die 72 Mitglieder nicht mehr auf alle großen Ereignisse verzichten“, sagte Kreimeyer. Stolz zeigte er sich auf die von ihm ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Rotary im Dialog“ mit Referenten, die sich online aus aller Welt dazuschalteten.

Ein positives Fazit zog Kreimeyer angesichts der Spendenbereitschaft seines Clubs mit dem Motto „Freundschaft leben – Menschen helfen“. So habe dieser innerhalb von zwölf Monaten mehr als 81.000 Euro für 14 lokale und internationale Projekte aufgebracht. Rund 22.000 Euro flossen demnach an die Flüchtlingshilfe der Stadt Speyer, jeweils 11.500 Euro an das Speyerer Familienprojekt K.e.k.s. sowie den Verein Tsala ya Africa, der Ausbildungsprojekte in Südafrika fördert. Geld ging auch an die Ahr, die Multifunktionssportanlage in Speyer-West, das Frauenhausund die neue Orgel der Dreifaltigkeitskirche.

Helmig (56) nannte es als besonderes Ziel, das Clubleben wieder aufleben zu lassen. Als Nächstes stehe das zweimal verschobene Wiedersehen mit den Partnerclubs aus Sèvres und Faenza in Stuttgart an.