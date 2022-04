Speyer:

Am Donnerstag, 7. April, liest um 20 Uhr bei Osiander in Speyer, Wormser Straße 2, Bernadette Schoog aus ihrem Buch „Marie kommt heim“. Es moderiert Kristian Thees (SWR3). Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei allen Osiander Buchhandlungen oder unter www.osiander.reservix.de. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Zugangsregelungen vor Ort. Zum Buch: Marie, Mitte vierzig, attraktiv. Nach einigen Irrungen und Wirrungen in der Liebe hat sie sich zurückgezogen und beschlossen, fortan keine Lebensrisiken mehr einzugehen. Eines Tages erhält sie einen Anruf aus dem Pflegeheim ihrer Mutter: Die hochbetagte Frau liege im Sterben und wünsche sich, ihre Tochter noch einmal zu sehen. Die Reise wird für Marie zur aufwühlenden Fahrt in die Vergangenheit, auch in die der Mutter. Bernadette Schoog, geboren in Kevelaer, studierte Kommunikations- und Literaturwissenschaften, arbeitete als Dramaturgin am Bochumer Schauspielhaus unter Claus Peymann, danach in München und Basel. Ab Mitte der 1990er-Jahre moderierte sie Fernsehformate für ARD und SWR und lehrt Interviewführung und Präsentation. Seit 2008 führt sie eigene Gesprächsreihen mit Prominenten. Sie ist Mitglied im deutschen PEN.