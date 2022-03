Bereits zum dritten Mal gastiert das „Moabiter Theaterspektakel“ mit einer Eigenproduktion in Speyer. Die Berliner Gruppe um den Speyerer Ex-„Dicke-Luft’ler“ Winfried Folz widmet sich am Samstag, 26. März, 20 Uhr, im Alten Stadtsaal den Abgründen der Corona-Pandemie.Was hat das Virus mit uns allen gemacht? Das „Moabiter Theaterspektakel“ versucht in einer Szenen-Collage darauf eine Antwort zu geben. Die Schauspieler haben ihre Träume aufgeschrieben und entdeckten dabei Heiteres, Nachdenkliches und Spannendes. Die Szenen, die man nachts im Schlaf durchlebt, bringen ungefiltert zum Ausdruck, wie verstörend, aber auch absurd eine neue Situation auf uns wirkt.

Fragen stellen sich: Kann man sich in einen Fisch verwandeln, um den Aerosolen zu entkommen? Wie gelingt es einem, nicht überzuschnappen, wenn man nach dem Lockdown wieder ins Restaurant darf? Was tun, wenn die Fußgängerampeln auf einmal das tägliche Kontaktkontingent regulieren? Und wenn die Möbel im Home-Office tagsüber ihre Ruhe haben wollen, wohin soll man gehen?

Die Eigenproduktion unter dem Titel „Sedimente I+II oder: Die Bohnensuppe“ (Regie: Luzia Schelling) verarbeitet die unbewussten „Ablagerungen“ der individuellen Pandemie-Träume zu einem sehr unterhaltsamen Theaterabend. Das Ensemble spielt auf Einladung der Theatergruppe „Dicke Luft“ im Alten Stadtsaal.wif

Karten gibt es im Spei’er Buchladen oder an der Abendkasse. Die Produktion wurde gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.