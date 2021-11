Lange Schlange beim Impfbus des Landes: Mehr als 600-mal hat das rund 20-köpfige Team des Impfbusses am Samstag am Heinrich-Lang-Platz Menschen gegen das Coronavirus immunisiert. Bereits um 7.30 Uhr seien die ersten Impfwilligen vor Ort gewesen, teilte Christina Kercher, Angestellte beim Landesverband des Roten Kreuzes und Teamleiterin des Impfbusses, auf Anfrage mit. Beginn der Impfaktion war um 9 Uhr. „Wir hatten mit Andrang gerechnet, aber das war noch mal mehr“, sagte Kercher. Gut eineinhalb Stunden länger als geplant, also bis 18.30 Uhr, war das Impfteam im Einsatz, um alle Impfwilligen mit einer Spritze der Vakzine von Johnson & Johnson oder Biontech zu versorgen. Vermehrt seien Menschen zur Booster-Impfung gekommen, so Kercher. Aber auch viele Erstimpfungen seien vorgenommen worden. „Wir haben niemanden ohne Impfung nach Hause geschickt“, teilte Johannes Jochem vom DRK-Kreisverband Speyer mit, der ebenfalls vor Ort war.