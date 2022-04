In knapp drei Monaten Umbauzeit ist die frühere Filiale der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz am Berliner Platz (Im Erlich 56) in ein Gesundheits- und Dienstleistungszentrum umgewandelt worden.

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft (GBS) als Vermieterin hat jetzt die Schlüssel für je eine neue Orthopädie-, Physiotherapie- und Heilpraktikerpraxis sowie einen Selbstbedienungsstandort der VR Bank übergeben. „Die zuvor ausschließlich durch die Bank genutzten Räume wurden komplett entkernt und der tonnenschwere Schließfachtresor in Handarbeit ausgebaut“, berichtet die GBS. Etwa drei Kilometer Strom- und EDV-Verkabelung sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, zwei getrennte Klima- und Belüftungssysteme, 19 Türen, 400 Quadratmeter Deckenelemente und Bodenbeläge seien danach verbaut worden. Die Kosten beziffert der Kaufmännische Vorstand Oliver Pastor mit rund 500.000 Euro.

Mieter neben der Bank sind demnach von Detlev Wollmann, Betreiber der Physiotherapiepraxis, und Orthopäde Michael Sauer. „Die Baugenossenschaft hatte bei der Auswahl der Nachmieter auch die Versorgungssituation in Speyer-West im Blick“, so ihr Technischer Vorstand Bernd Reif. Sauer zieht mit seiner Praxis Viasana aus der Diakonissenstraße an den Berliner Platz. Auch die Heilpraktikerpraxis seiner Frau Regina Sauer wechselt dorthin. Wollmann, Physiotherapeut in Niederolm, eröffnet mit PhysioMed einen neuen Standort. Das bedeute neun neue Arbeitsplätze.