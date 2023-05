Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Berlin werden am Sonntag Wahlen von 2021 wiederholt. Damals hatte es so viele Pannen gegeben, dass ein Gericht alles rückgängig machte. Allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sollen Wahlen laut Grundgesetz sein. Dazu kommen weitere rechtliche Fallstricke. Die Wahl-Organisatoren im Speyerer Rathaus sind zuversichtlich, diese zu vermeiden.

„Niemand, der auf kommunaler Ebene mit der Organisation von Wahlen befasst ist, möchte die Notwendigkeit der Wiederholung einer Wahl miterleben müssen.“ Thomas Berger, der Wahlamtsleiter