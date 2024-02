„Berge – Die Höchsten der 16 Bundesländer und mehr“, lautet der Titel einer Multivisionsshow, den die Sektion Speyer des Deutschen Alpenvereins am Montag, 26. Februar, 19 Uhr, in der Speyerer Stadthalle veranstaltet. Referent ist Andreas Eller aus Obersontheim bei Schwäbisch Hall. Er spannt laut Verein in seiner Show den Bogen von den kleinen Erhebungen im Norden und Osten Deutschlands bis zu den Alpen. Alle sogenannten „16 Summits“, die jeweils höchsten Gipfel der deutschen Bundesländer, habe er 2019 bestiegen. Seine Reise führe aber auch auf andere Kontinente bis hin zum Mount Everest. Eintrittskarten sind an der Abendkasse zum Preis von 8 Euro zu erwerben.