Die Weiberbratenvereinigung Berghausen hat am Samstag ihr 320-jähriges Bestehen gefeiert. Ihre Geschichte ist eine, die „mit Milch beginnt und mit Wein endet“.

Es ist Samstag gegen 13 Uhr, als laute Rufe in den Berghausener Straßen laut werden. Ein Ovationszug hat sich zur Feier des 320-jährigen Bestehens am Zehnthaus in Bewegung gesetzt. Er spricht vom Triumph, den 59 Frauen aus der Gemeinde 1706 feierten. Sie waren damals mit vollen Milchkannen auf dem Weg nach Speyer, um die Milch zu verkaufen. Doch das Gutleuthaus, ein Haus für Alte und Kranke stand in Flammen. Der Brand wurde mit der Milch gelöscht.

Daran erinnert Ehrenbürger Clemens Bengert, als die Berghausener Frauen vor seinem Haus eintreffen. Über die Gutenbergstraße ist dieser in die Von-Bolanden-Straße gezogen. Begleitet wird der Zug von „Juchhu“-Rufen, dem Erkennungszeichen der Weiberbratenvereinigung. Bengerts Haus ist die erste von sieben Stationen, die die Frauen ansteuern. Die Gastgeber haben vorgesorgt, mit Getränken und Imbiss und – in Bengerts Fall – einem „Frauensekt“ mit weniger Alkohol.

„Beweis für frühe Emanzipation“

Der Ehrenbürger kennt die Geschichte des Weiberbratens gut. „Vor 105 Jahren wurde im Gasthaus Zum Bahnhof bei meinen Großeltern Emma und Otto Bengert gefeiert“, erzählt er. Ein Zeitdokument dazu aus seinem persönlichen Archiv hat er im Freien aufgestellt. Seine Gedanken zur Vereinigung packt der Römerberger Medizinier in Reimform: „In Speyer, diese Löschaktion, ist Beweis für frühe Emanzipation. Als der Rest noch ahnungslos, die Scholleklopper*innen schon famos: Die Milch vergossen, verloren das Geld durch die erste weibliche Feuerwehr der Welt.“ Dafür gibt es einen Extra-Applaus. Bengert spricht von zu vielen Farben, die langsam farbenblind machen. „Bunt ist manchmal so weit links wie blau rechts ist. Davor sollte die bürgerliche Mitte nicht die Augen verschließen, wenn sie für sich das Buntsein reklamiert.“

Die Umbenennung von Begriffen aus historischer Vergangenheit sieht Bengert kritisch, womit er beim Wort „Weib“ ankommt: eine veraltete und etwas abwertend klingende Bezeichnung für eine erwachsene Frau, erklärt der Ehrenbürger. „Unser Weiberbraten darf in diesem Zusammenhang unter keinen Umständen unter die Räder kommen“, erklärt Bengert. „Auch die heutige Generation ist nach denen geraten, die einst sich verdienten den Weiberbraten.“

Statt eines Bratens gibt es Geld

Das Vermächtnis aus Speyer ist als Bestandteil der Feier gesetzt. Die Übergabe hat die Oberbürgermeisterin der Stadt, Stefanie Seiler (SPD), an die Bürgermeisterin von Römerberg-Dudenhofen, Silke Schmitt-Makdice (SPD), übertragen. Statt eines Bratens aus Ochsen- und Schweinefleisch gibt es Geld: 320 Euro 2026, überreicht im Zehnthaus. Dort wird auch „der Schild“, eine Auszeichnung der Weiberbratenvereinigung für ihr Engagement, ein zweites Mal enthüllt. Bei der Renovierung war dieser im Archiv verschwunden – „im Keller“, berichtet Vorsitzende Ingrid Simon.

Stolz ist sie auf 288 Mitglieder 2026. Vier Ehrenmitglieder sind zum Festakt im Zehnthaus gekommen. Als „unschätzbaren Schatz“ bezeichnet Landrat Volker Knörr (CDU) die Vereinigung: „Sie schafft Gemeinschaft. Tradition und Moderne ergänzen sich.“ Römerbergs Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne), beim Zuzug nach Berghausen vor 36 Jahren irritiert ob des Namens, erklärt: „In Deutschland gibt es sicher keinen zweiten Verein, dessen Geschichte mit Milch beginnt und mit Wein endet.“ Die Frauen hätten frühes, kommunales Förderungsmanagement betrieben.

Der Musikverein Berghausen begleitet die Weiberbratenvereinigung den ganzen Tag. Das Gleiche gilt für deren Hymne. Die erklingt wie der Schlachtruf mehrfach auf dem Weg des Ovationszugs.