Durch sein sprunghaftes Verhalten fiel ein 35-jähriger E-Scooter-Fahrer am Dienstag gegen 16.30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Kurt-Schumacher-Straße auf. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von knapp über 1 Promille. Zudem hatte der Mann laut Bericht Amphetamin und Marihuana konsumiert. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten noch eine geringe Menge dieser Drogen. Da der Mann zudem keine Fahrerlaubnis hat, erwartet ihn neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.