Gleich mehrere Fahrzeugführer, die offenbar unter dem Einfluss von Drogen standen, hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilen, ist ihnen am Samstag gegen 17 Uhr ein 32-jähriger Autofahrer in der Sonnengasse aufgefallen, bei dem „glasige, gerötete Augen, Lidzuckungen und eine schwache Pupillenreaktion“ festzustellen waren. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Gegen 18.10 Uhr kontrollierten Polizisten einen 28-jährigen Autofahrer in der Schifferstadter Straße. Dieser habe stark an Händen und Beinen gezittert, weshalb er zu einem Urintest gebeten wurde. Dieser reagierte demnach positiv auf THC, was auf den Konsum von Cannabis hindeutet. Auch dieser Mann musste Blut abgeben. Bereits am am Freitagmorgen überprüfte eine Streife einen 32-Jährigen in der Auestraße, der auf einem E-Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz unterwegs war. Auch bei ihm stellten die Beamten „drogentypische Auffallerscheinungen“ fest. Ein Urintest verlief positiv auf THC, weshalb auch hier eine Blutprobe angeordnet wurde. Der E-Scooter wurde von den Beamten sichergestellt.