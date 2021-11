Die Speyerer Suchtberatungsstelle Nidro hofft auf mehr Zuschüsse von der Stadt Speyer. Beim bundesweiten Aktionstag der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hat die Speyerer Filiale einen Stand am Altpörtel aufgebaut, an dem auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) vorbeischaute.

„Der Tag ist für uns sehr gut gelaufen“, berichtete Anke Ehrenfeld, stellvertretende Bereichsleiterin der vom Therapieverband Ludwigsmühle betriebenen Geschäftsstelle in Speyer. Das Interesse der Speyerer sei groß gewesen an den realen Fällen von Suchtkranken.

Ehrenfeld sagte: „Es war unser Ziel, darauf aufmerksam zu machen, dass eine solche Beratung wirkt, aber auch darauf, dass unsere Suchtberatungsstelle in Speyer seit Jahren unterfinanziert ist.“ Es fehle eine gesetzliche Grundlage, daher müsse der Träger Jahr für Jahr viel Geld zuschießen. Denn das, was das Land, der Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Speyer an Zuschüssen gewährten, sei bei Weitem nicht ausreichend und seit Jahren auch nicht mehr angepasst worden.

Daher freute sich Ehrenfeld besonders über den Besuch der OB und deren Ankündigung, ein weiteres Gespräch mit der Nidro-Leitung zu führen. Ehrenfeld hofft, dass die Stadt-Chefin dann auch eine höhere Förderung seitens der Stadt auf den Weg bringen wird.