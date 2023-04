Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen am Freitag: Daniel Roller kümmert sich beim Fußball-Oberligisten FV Dudenhofen um Spieler, die aus einer Verletzung kommen. Zudem hat er 2019 mit RolloSocks einen Sportsocken entwickelt. Was ist das besondere an dem Textilprodukt und für wen ist es?

Welchen Reiz hat es mit Spielern zu arbeiten, die aus einer Verletzung zurückkommen?

Ich sehe die unterschiedlichen Verletzungen stets als kleine Herausforderungen und lerne von