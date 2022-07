Probleme an Kesselwagen, die im Bahnhof Speyer abgestellt waren, haben am Freitagnachmittag einen Großeinsatz erforderlich gemacht. Der Zugverkehr war eingestellt.

Auslöser war laut Feuerwehr Speyer kurz nach 16 Uhr Benzingeruch, der von einem im Bahnhof abgestellten Kesselwagen zu kommen schien. Auch zischende Geräusche hätten Reisende beunruhigt. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei, Rettungsdienst und Bahn-Mitarbeitern sperrte demnach den Bahnhof komplett und stellte den Zugverkehr ein, um die Gleisanlagen gefahrlos betreten zu können. Auch die Burgstraße war zeitweise gesperrt.

Beim Zischen war schnell Entwarnung möglich, so die mit 32 Personen ausgerückte Feuerwehr: „stammte vom Druckluftbremssystem der Kesselwagen“. Der benzinähnliche Geruch sei von den gefüllten Tankwagen gekommen, die in der Sonne abgestellt waren. „Hier ließ ein Sicherheitsventil in gewissen Abständen immer wieder Überdruck ab, was sich aber laut den Fachleuten alles im normalen Rahmen bewegte.“

Feuerwehr: Keine Gesundheitsgefahr

Bei umfangreichen Messungen seien keine Konzentrationen entdeckt worden, die eine Brand-, Explosions- oder akute Gesundheitsgefahr darstellten. Bahn und Bundespolizei waren am Abend noch damit beschäftigt, die Kesselwagen aus dem Bahnhof zu entfernen. Dafür musste laut Thomas Tremmel von der Feuerwehr eine Diesellok aus Haßloch nach Speyer transferiert werden, was die Freigabe der Strecke und des Bahnhofs verzögerte.

Schon vor einem Monat hatte es einen größeren Einsatz im Bahnhof Speyer wegen eines Problems an einem abgestellten Kesselwagen gegeben.