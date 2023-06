Der Freundeskreis Speyer-Ravenna lädt für Sonntag, 11. Juni, 17 Uhr, zu einem Benefizkonzert in den Historischen Ratssaal in Speyer, Maximilianstraße 13. Die Einnahmen kommen Menschen im italienischen Hochwassergebiet Ravenna und in der Emilia-Romagna zugute.

Zu Gast ist das Duolcevita Acustic Duo alias Vera Della Scala (Gesang) und Raffaele Savoia (Gitarre) mit seinem Programm „I favolosi anni ’60“ („Die fantastischen 60er-Jahre“). Das Duo aus der Speyerer Partnerstadt Ravenna präsentiert eine Auswahl der schönsten italienischen Schlager mit Hits von Rita Pavone, Lucio Battisti, Domenico Modugno und „Parole Parole“ von Mina.

„In guten wie in schlechten Zeiten – das gilt auch für unsere Städtepartnerschaft mit Ravenna. Dass der Freundeskreis so schnell ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt hat und mit den Einnahmen unsere Freundinnen und Freunde unterstützt werden können, freut mich daher sehr“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Und Bürgermeisterin Monika Kabs (SPD) ergänzt: „Unsere Partnerstadt Ravenna, in der Region Emilia-Romagna gelegen, benötigt ganz dringend unsere Hilfe in der großen Notlage.“ Durch Starkregen wurden dort weite Teile der Region völlig verwüstet. Es wird Jahre dauern, bis dort wieder Normalität einkehren kann. „Lassen Sie uns gemeinsam die Menschen unserer Partnerstadt unterstützen“, so Kabs.

Besondere Hilfe für Freunde

Mit den Einnahmen des Abends sollen insbesondere die Familie Cassani, besser bekannt als Gruppo Frustatori Cassani, die seit 2017 regelmäßig beim Brezelfestumzug zu sehen ist, sowie der Musiker und langjährige Freund Enzo Oliva unterstützt werden. Spendenboxen stehen im Ratssaal bereit.

Ravenna und die Region Emilia-Romagna waren unlängst von den heftigen Unwettern in Italien betroffen, in Folge derer zahlreiche Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten und die örtliche Infrastruktur schwer beschädigt wurde. Die Stadt Ravenna hat eine Spendenkampagne gestartet, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Wer helfen möchte, kann eine Spende auf das offizielle Konto der Stadt Ravenna überweisen, SWIFT/BIC: CRRAIT2RXXX. Damit die Spenden korrekt verbucht werden können, sollte bei der Überweisung die Bezeichnung „Donazione Emergenza allluvione (Hochwassernotfallspende)“ als Verwendungszweck angegeben werden.

Tickets

Tickets für das Konzert gibt es zu je zwölf Euro bei der Tourist-Info Speyer und unter www.reservix.de. Mobilitätseingeschränkte Personen können den Ratssaal über den Lift erreichen. Sie werden gebeten, sich vorab beim Kulturbüro der Stadtverwaltung Speyer unter der Telefonnummer 06232 14-2250 anzumelden.