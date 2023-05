Der Freundeskreis Speyer-Ravenna veranstaltet am Sonntag, 11. Juni, um 17 Uhr im Historischen Ratssaal ein Benefizkonzert zugunsten betroffener Freunde im Hochwassergebiet in der Partnerstadt Ravenna und der Romagna. Es tritt das Duolcevita Acustic Duo mit seinem Programm „I favolosi anni ’60“ auf.Das Duolcevita Acustic Duo aus der Speyerer Partnerstadt Ravenna präsentiert in seinem Konzert „I favolosi Anni ’60“ (Die fantastischen 60er-Jahre) eine Auswahl der schönsten italienischen Schlager wie „Parole, parole“ von Mina sowie weitere Hits von Rita Pavone, Lucio Battisti oder Domenico Modugno. Vera Della Scala (Gesang) hat eine Ausbildung als klassische Sängerin am Konservatorium in Cesena absolviert, Raffaele Savoia (Gitarre) das Gitarrenspiel an der RGA Guitar Academy in Mailand erlernt.

Spendenboxen stehen bereit. Tickets zu zwölf Euro gibt es bei der Touristinfo Speyer oder Reservix.de. Es gibt keine Abendkasse. Mobilitätseingeschränkte Personen können den Ratssaal über den Lift erreichen, hierzu bitte vorab (Bürozeiten) beim Kulturbüro 06232 142250 anmelden.