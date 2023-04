Fünf Tage nach dem Heimspiel in Dudenhofen führte der Projektchor des Kirchenchors St. Cäcilia sein Karl-Jenkins-Programm ein weiteres Mal auf: in der Friedenskirche St. Bernhard als Benefizkonzert des Hilfsfonds Soroptimist Club Speyer.

Fünf Tage nach dem Heimspiel in St. Gangolf in Dudenhofen führte der Projektchor des Kirchenchors St. Cäcilia sein Karl-Jenkins-Programm ein weiteres Mal auf: diesmal in der Friedenskirche St. Bernhard in Speyer als Benefizkonzert des Hilfsfonds Soroptimist Club Speyer. Der Serviceclub berufstätiger Frauen stiftet den Erlös dem Frauen-und Mädchennotruf Speyer, den es schon länger unterstützt, sowie dem Verein LIFT, der Mädchen in Indien durch Bildung und Ausbildung fördert.

Die Kirche war voll besetzt – und in der speziellen Architektur des Nachkriegsbaus sorgte zu der Musik eine ausgeklügelte Lichtregie für zusätzliche Atmosphäre. Zunächst erklangen vier Ordinariumssätze aus der Messe „The Armed Man“ von Karl Jenkins. Schon hier zeigten der Projektchor des Kirchenchors St. Cäcilia, die Altsolistin Pia Knoll und die Instrumentalisten unter der sicheren und von klaren Gesten geprägten Leitung von Silvia Körner ihre Identifikation mit der Tonsprache des walisischen Komponisten und ihre Fähigkeit, dessen Musik mit Aura und Intensität zu erfüllen. Lebendig perlend und zugleich meditativ war das Harfenzwischenspiel von Flora Babette Clade mit „Au Matin“ von Marcel Tournier.

Innere Überzeugskraft des Musizierens

Hauptwerk war Jenkins’ Requiem mit seiner Verbindung abendländisch christlicher und östlich japanischer Texte. Auch hier überzeugte das deutliche Profil der Wiedergabe, ihre rhythmische Spannung ebenso wie ihre melodische Emphase. Die innere Überzeugungskraft des Musizierens gab der Aufführung berührende Authentizität. Vorzüglich sangen auch die Sopranistinnen Almut-Maie Fingerle und Kathrin Presser, teils in japanischer Sprache. Die japanische Flöte Shakuhachi spielte Alexandra Kraus sehr einfühlsam.

Am Ende gab es großen Beifall für alle Beteiligten.