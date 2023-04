Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Speyerer Band „Krempl“ hat mit ihrem Konzert am Freitag in der Dreifaltigkeitskirche Spenden für die Opfern der Erdbeben in Syrien und der Türkei gesammelt.

Den Opfern der Erdbeben in Syrien und der Türkei zu helfen ist der Speyerer Band „Krempl“ Herzensangelegenheit. Mit ihrem Konzert am Freitag in der Dreifaltigkeitskirche der Stadt