20 Jahre „Baden schaut über den Rhein“: Pünktlich zum Jubiläum der Benefizkonzertreihe zugunsten des Erhalts des Speyerer Doms ist die 100.000-Euro-Marke geknackt.

5237 Euro Spenden sind nach Angaben des Dombauvereinsvorsitzenden Gottfried Jung am Sonntag gezählt worden. Damit hat die Konzertreihe in zwei Jahrzehnten mehr als 100.000 Euro an Zuwendungen eingebracht, die den Erhalt und die kontinuierliche Sanierung der fast 1000 Jahre alten Kathedrale finanziell unterstützen.

„Unser Dom ist Romanik in letzter Reife und höchster Vollendung“, betonte Jung die Inspiration von Udo Heidt, dem 2023 verstorbenen Begründer und Organisator der Konzertreihe „Baden schaut über den Rhein“. Sein Nachfolger Holger Becker interpretiert Musik aus drei Star-Wars-Filmen an der Domorgel ganz neu. Majestätisch, dramatisch, emotional erfassen eigentlich ungewohnte Klänge die Kathedrale und die Besucher im nahezu überfüllten Dom.

Der Musikverein Edelweiß Busenbach im Dom. Foto: Karl Georg Berg

Mit „Elsas Zug zum Münster“ aus Richard Wagners Oper „Lohengrin“ wählt der Musikverein Edelweiß Busenbach unter der engagierten Leitung von Dietmar Schulze einen feierlichen Einstieg in das Konzert., der mit traditionellen „Highland Classics“ in ihrer schönsten Form fortgeführt wird.

Gotteslob zelebrieren rund 70 Sängerinnen und Sänger des Philharmonischen Chors Baden-Baden unter der Leitung von Anja Schlenker-Rapke wunderbar einfühlsam. Den Psalm „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy für Doppelchor geschrieben, intoniert der Chor zum Weinen schön. Kyrie und Sanctus aus der Missa Festiva des US-Komponisten John Leavitt hören die Besucher vierstimmig, Rachmaninows Ave Maria berührt ihre Seelen zutiefst.

Grußwort vom Schirmherr des Benefizkonzerts, dem Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Karlsruhe-Land, Nicolas Zippelius. Foto: Karl Georg Berg

Elton John und Paul Simon haben mit „Can You Feel The Love Tonight“ und „Sound Of Silence“ schon vor Jahrzehnten zwei wahrhafte Klassiker komponiert, die der Musikverein Edelweiß inklusive einer fantastischen Solo-Trompete mitreißend modern, jazzig und auch getragen interpretiert.

Voller Harmonie und musikalischer Anmut widmen sich 30 Sängerinnen der „Ladies First Sinzheim“ Sir John Rutters ursprünglich als Werbespot für eine US-Fluglinie komponiertes Lied „A Clare Benediction“ und dem „Adiemus“ von Karl Jenkins, das die Altflöte unaufdringlich und gleichzeitig höchst präsent führt. Am Ende finden die erdachten Silben und Wörter unter dem intensiven Dirigat von Schlenker-Rapke zum krönenden Einklang mit der Musik.

Der Philharmonische Chor Baden- Baden singt im Dom. Foto: Karl Georg Berg

„Möge uns die Straße zusammenführen“ singen und spielen alle Mitwirkenden im randvoll besetzten Dom gemeinsam. Der Konzertreihe ist es wiederum großartig gelungen, den Blick über den Rhein für den Erhalt des Speyerer Kaiser- und Mariendoms mit sorgsam gewählter Musik zu schärfen.