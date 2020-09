Ab Freitag wäre Altstadtfest: Die Stadt verkauft „Altstadtfest-dehääm“-Boxen, die Musikszene bietet Alternativen an, und auch eine andere Tradition überlebt das Corona-Jahr. Beim „Altstadtfest im Industriehofgarten“ veranstaltet Inhaber Foonax eine Benefizaktion am „Nagelklotz“, den die gleichnamige Initiative sonst bei der Retscherruine aufstellt. Freitag und Samstag ab 16 Uhr würden Nägel für je einen Euro angeboten, so Michael Wieland (Foonax). Der Empfänger stehe noch nicht fest, werde aber aus Speyer kommen, so Wieland. Weitere Spezialitäten seien Musik vom Vinyl Club sowie neuer Wein und Zwiebelkuchen auf der Karte. „Unsere Weinkiste auf dem Altstadtfest war unser erstes Event“, betont Wieland die Bedeutung des Fests für das Unternehmen.